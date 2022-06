Biogas statt Erdgas: Schwandorf will unabhängig werden

"Eigentlich hört man hier ein rauschendes Geräusch", sagt Christoph Radlbeck. Der Techniker vom Netzbetreiber Bayernwerk steht in einer kleinen unscheinbaren Anlage nahe Schwandorf, in der normalerweise fossiles Gas aus einer Überlandleitungen ins lokale Gasnetz eingespeist wird. Doch im Moment ist es hier komplett still. Die Anlage steht. An einem sommerlichen Nachmittag sei das mittlerweile normal, sagt Radlbeck. Im lokalen Gasnetz ist im Moment so viel Biogas, dass der aktuelle Verbrauch damit komplett gedeckt wird. Für den Moment ist die Region Schwandorf also unabhängig vom fossilen Erdgas. "Die Bakterien machen ihre Arbeit", sagt Radlbeck.

Manchmal sogar zu viel Biogas im Netz

Klar, an einem Nachmittag im Sommer verbrauchen private Haushalte kaum Gas. Doch ans Schwandorfer Netz sind nicht nur rund 11.500 Privat-Kunden angeschlossen, sondern auch teils energieintensive Industrieunternehmen. Diese verbrauchen auch im Sommer gleichmäßig große Mengen Gas. Trotzdem reicht das Biomethan im Netz im Sommer aus, um den Bedarf weitgehend alleine zu decken. An manchen Tagen ist sogar so viel Biogas im Netz, dass es in die Überlandleitungen zurückgespeist werden muss.

Im Sommer nahezu unabhängig

Drei große Biogasanlagen produzieren in der Region Biomethan. Das Gas wird anders als in den meisten kleinen Anlagen nicht vor Ort verstromt, sondern direkt ins bestehende örtliche Gasnetz eingespeist. Zwei Anlagen nutzen nachwachsende Rohstoffe, die dritte verwendet die Abfälle einer Molkerei. Die stündliche Einspeiseleistung liegt insgesamt bei 35 Megawatt. Im Sommer macht das die Region nahezu unabhängig vom fossilen Erdgas, zum Beispiel aus Russland. Da hier so viel Biogas im Netz ist, spricht das Bayernwerk mittlerweile sogar schon vom "Schwandorfer Grüngasring".

Im Winter ist die Situation natürlich derzeit noch eine andere. Hier ist die Region noch weit davon entfernt unabhängig zu sein. Trotzdem: Die produzierte Menge an Biomethan im Netz würde rechnerisch reichen, um 85 Prozent der angeschlossenen Privathaushalte übers Jahr gesehen komplett zu versorgen. Nimmt man auch alle Kunden aus der Industrie dazu, decken die Biogasanlagen bereits heute 35 Prozent des Gesamtverbrauchs.

Lieber einspeisen statt verstromen

Doris Schmack von der Firma Hitachi Zosen Inova Schmack steht in einer der Anlagen. Das mittlerweile übernommene Unternehmen, das Schmack mit aufgebaut hat, ist seit Jahrzehnten im Biogas-Geschäft. Auch die große Anlage in Schwandorf hat die Firma gebaut. "Ich finde Biogas faszinierend, weil es so einfach ist", sagt die Chemikerin. "Wir kippen die Biomasse in den Fermenter, schließen luftdicht ab, machen ein bisschen warm und dann entsteht das gleiche wie Erdgas." Das Biomethan muss nur leicht aufbereitet werden und kann dann direkt ins Erdgas Netz.

Laut Schmack ist das sinnvoller, als das Gas gleich direkt zu verstromen. "Wir müssen die speicherbare Energie wie Biogas nutzen, wenn wir keine andere Energie zur Verfügung haben – also dann, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht", sagt die Biogas-Pionierin. Dazu sei es am sinnvollsten das Gas einzuspeisen und damit zu speichern.