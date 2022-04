Aus Biomüll wird Wärme, Strom und Kompost

Ärger über Plastiktüten und andere Fremdstoffe im Biomüll

Eigentlich wäre nun der Gartenkompost fertig. Aber am Ende der Rotte kommt raus, was die Leute alles Verbotenes in den Biomüll geworfen haben. Aus den Haufen hängen vor allem Plastiktütenreste. Aber auch Scherben, Steine und Knochen finden sich. Das größte Problem für die Kompostanlage Moosdorf sind aber sogenannte biologisch abbaubare Tüten, zum Beispiel aus Maisstärke. Denn sie brauchen zum Zersetzen länger als ein halbes Jahr, klagt Christian Schiedermeier. Diese gesamten Fremdstoffe müssen am Ende herausgesiebt werden. Fünf Prozent Fremdstoffe wären tolerabel, sagt er. Inzwischen ist man aber bei 10 bis 12 Prozent, die herausgesiebt und anschließend – wenig ökologisch - in die Müllverbrennungsanlage nach Schwandorf gekarrt werden müssen. Das wäre vermeidbar, wenn die Leute nur das in die braune Tonne schmeißen würden, was auch rein darf. Wer den Biomüll nicht lose in die Tonne werfen möchte, sollte ihn in Papiertüten stecken, die sich problemlos zersetzen, rät der Firmenchef.

Kunden holen Gartenkompost, Pflanz-und Tomatenerde

Von jeder Charge kommt nach dem Rotte- und Siebprozess eine Probe in ein Labor, um wirklich sicher zu gehen, dass später keine gefährlichen Keime mehr im fertigen Gartenkompost sind. Den feinkrümeligen schwarzen Kompost können Kunden kaufen, lose oder verpackt. Es gibt auch Mischungen: zum Beispiel Pflanz-oder Tomatenerde, denen noch Dünger beigegeben wird. Aus rund 10.000 Biomüll werden übrigens rund 6000 Tonnen Kompost. Der Rest ist Wasser, das verdunstet oder von Landwirten als Flüssigdünger für ihre Flächen abgeholt wird.