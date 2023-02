"Scheiß-Job"? Kanalarbeiter unter der Stadt

Was darf ins Abwasser und was nicht?

Kot, Urin und Toilettenpapier können selbstverständlich über die Toilette entsorgt werden. Die meisten Feucht- und Kosmetiktücher lösen sich jedoch nicht im Abwasser auf und können so unter anderem die Pumpen der Stadtentwässerung blockieren. Ebenfalls nicht ins Abwasser gehören alte Medikamente, Essensreste sowie Speisefette- und Öle.

Sollte eine Pumpe blockieren, müssen Jürgen Breit und sein Team schnell handeln. Für ihn selbst war das zuletzt Ende 2022 der Fall, ausgerechnet am 24. Dezember: "Dann haben wir am Heiligabend über vier Stunden lang den Pumpensumpf gereinigt, die Pumpen gezogen, die Fremdkörper beseitigt und alles wieder in Betrieb genommen. Das war ein Aufwand! Und fröhliche Weihnachten."

Abwassergebühren zahlt die Allgemeinheit

Der Mehraufwand verursacht Mehrkosten, welche schließlich die Allgemeinheit über die Abwassergebühren zahlen muss. Das Bayerische Landesamt für Statistik verzeichnet für die vergangenen Jahre bereits einen kontinuierlichen Anstieg: Bezahlte ein bayerischer Haushalt 2008 noch durchschnittlich 42,62 Euro pro Jahr, waren es 2019 bereits 49,24 Euro.

Es liegt also im Interesse aller, nur das in der Toilette zu entsorgen, was dort auch wirklich hineingehört. Ein Scheiß-Job, wie manche vielleicht denken, ist die Arbeit der Kanalreiniger aber nicht. Dass dieser so aufwendig ist, wäre aber vermeidbar.