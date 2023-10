Bergwacht rettet verletzten Hund aus Almbachklamm

Einsatzkräfte der Bergwacht haben am Samstagnachmittag einen verletzten Hund eines Pärchens aus den Niederlanden aus der Almbachklamm gerettet. Das berichtet der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes im Berchtesgadener Land.

Hündin weicht aus und stürzt ab

Demnach war die zehn Jahre alte und rund 50 Kilogramm schwere Hündin am Samstagmittag wegen Gegenverkehr auf dem Wanderweg der Almbachklamm bei Marktschellenberg ausgewichen. Dabei stürzte sie rund zehn Meter in das Bachbett der Almbachklamm und verletzt sich. Nachdem am Unfallort kein Handyempfang vorhanden war, stieg die Besitzerin von "Boea" rund eine Stunde weiter zu einem Gasthof auf, um dort einen Notruf absetzen zu können, das Herrchen stieg in die Klamm ab und leistete Erste Hilfe beim Hund.

Rettung auf einer Spezialtrage

Die Leitstelle Traunstein alarmierte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Bergwacht sowie der gemeinsamen Canyon-Rettungsgruppe von Berg- und Wasserwacht.

Diese machten sich von unten durch die Klamm bergauf auf die Suche. Sie fanden die verletzte Hündin wenig später und versorgten sie so weit, dass sie ohne größere Schmerzen auf einer Spezialtrage aus der Klamm gebracht werden konnte. Im Anschluss übernahm ein Tierarzt die weitere Versorgung, wobei es dem Tier am Sonntag immerhin so gut ging, dass es mit seinen Besitzern nach Hause fahren konnte.