Benefiz-Radltour für Multiple Sklerose hat begonnen

Georg Gehrenkemper aus Laatzen bei Hannover ist Vorsitzender des Förderkreises zu Gunsten der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Niedersachsen und will auf seiner Tour über die Krankheit informieren und Spendengelder sammeln. Heute hat er seine Sponsoring-Tour in Garmisch-Partenkirchen mit einem Abstecher auf die Zugspitze begonnen. Die kleine Delegation der MS-Gruppe Garmisch-Partenkirchen besichtigte dabei die Wetterstation, eines der ältesten Gebäude auf Deutschlands höchstem Berg. Deutschlandweit sind 240.000 Menschen von der immer noch unheilbaren Muskelerkrankung Multipler Sklerose betroffen.

1.300 Kilometer bis Norddeutschland

Am Mittag startete Georg Gehrenkemper gemeinsam mit einem Begleiter dann die erste Etappe nach Landsberg. Bis zum Ziel in Norddeutschland sollen es 18 Stationen und insgesamt 1.300 Kilometer Strecke werden. Die bayerischen Zwischen-Etappen enden in Augsburg, Donauwörth, Feuchtwangen und Würzburg. Gehrenkemper freut sich über konditionsstarke Mit-Radler, die ihn auf seinen Etappen begleiten.

Suche nach Sponsoren

Außerdem sucht er Sponsoren, die bereit sind, pro gefahrenem Kilometer einen Euro für die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft zu spenden. Weitere Informationen gibt es bei den örtlichen MS-Gruppen der Tour.