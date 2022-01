Bei Regensburg aufgefundene Greifvögel wurden vergiftet

Im Fall um die drei toten Mäusebussarde, die Anfang Januar bei Thalmassing im Landkreis Regensburg entdeckt wurden, gibt es jetzt offenbar Gewissheit. Wie Ferdinand Baer, Falkner und Leiter der LBV-Vogelstation Regenstauf, mitteilte, seien die Mäusebussarde vergiftet worden. Bei Laboruntersuchungen ist demnach das Insektizid "Carbofuran" festgestellt worden.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizei will sich mit dem Landesbund für Vogelschutz zunächst noch einmal in Verbindung setzen. Es gehe jetzt darum zunächst herauszubekommen, wer das Gift ausgelegt hat, so ein Sprecher der zuständigen Polizei in Neutraubling. Hier sei man vor allem auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer etwas gesehen oder auch gehört hat, solle sich melden. Unklar sei auch warum das Gift ausgelegt wurde. Wollte der Täter gezielt die Greifvögel oder andere Tiere vergiften?

Hat ein verärgerter Tierhalter Giftköder ausgelegt?

Baer vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) sagte im Januar dem BR, es gebe Fälle, in denen Tierhalter verärgert seien, dass Greifvögel Tauben oder Hühner weggefangen hätten. Neben anderen möglichen Gründen könne es sich aber auch schlicht um Menschen handeln, die - warum auch immer - einen Hass auf Greifvögel haben.

Giftköder sind laut Baer eine Gefahr für spielende Kinder, die Vergiftungserscheinungen zeigen könnten, wenn sie mit einem derartigen Köder in Berührung kommen. Immer wieder gebe es auch Fälle wo auch Hunde Giftköder fressen und verenden.

Ähnliche Fälle auch in Niederbayern

Im Landkreis Regensburg war es der erste Fall getöteter Bussarde seit langer Zeit. Im Landkreis Straubing-Bogen waren aber in den vergangenen beiden Jahren immer wieder tote Greifvögel gefunden worden, bei denen jeweils eine Vergiftung nachgewiesen wurde.