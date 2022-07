Bedrohte Donau-Fische: 20.000 Zingel sollen ausgewildert werden

Der Landesfischereiverband (LFV) Bayern und das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) wollen 20.000 nachgezüchtete Zingel in der Donau auswildern. So soll das Überleben der stark gefährdeten Fischart gesichert werden. "Als wahrlich bayerische Fischart hat Bayern auch eine besondere Verantwortung für den Zingel", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von LFV und LfU.

Zum Artikel: Bedrohte Tierarten auf der Rote Liste

Projekt Zingel-Auswilderung

Die nachgezüchteten Fische werden demnach gemeinsam mit dem Kreisfischereiverein Kelheim in der Nähe von Neustadt an der Donau ausgesetzt. Genauer: bei Eining im Kreis Kelheim und in einem renaturierten Donauabschnitt bei Pförring, ganz im Osten des oberbayerischen Landkreises Eichstätt.

"Erst wenn der Zingel hier dauerhaft eine Population ausbildet und sich selbstständig fortpflanzt, war das Wiederansiedlungsprojekt erfolgreich." LFV und LfU

Aufgezogen wurde der Fisch-Nachwuchs in Wielenbach im Landkreis Weilheim-Schongau. Seit vielen Jahren werden an diesem LfU-Standort seltene und bedrohte Fischarten vermehrt, heißt es.

Zingel nur noch zwischen Regensburg und Passau

Zingel gehören zur Familie der Barschfische, sind braun gefleckt und werden maximal 50 Zentimeter groß und höchstens 15 Jahre alt. Ihr aktuelles Verbreitungsgebiet in Deutschland ist ausschließlich die Donau zwischen Regensburg und deutsch-österreichischer Grenze. Historisch gab es die Fischart auch in mehreren Zuflüssen der Donau, wie zum Beispiel in der Iller, in der Isar, im Inn, in der Salzach und im Lech.

Zum Artikel: Immer weniger Fische in der Donau bei Passau

LFV: Donauausbau schadet der Fischart

Nun steht der Zingel auf der Roten Liste der stark gefährdeten Arten. Als Grund dafür gibt der LFV auch den Donauausbau und den Schiffsverkehr an. Deshalb spricht sich der LFV für einen Erhalt freifließender Donauabschnitte aus. Die Bestandsstärkung durch Nachzucht könne nur ein Aspekt sein, es müssten auch natürliche Lebensräume wiederhergestellt werden, heißt es.