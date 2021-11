Bayerns Corona-Beschlüsse zwischen Zustimmung und Kritik

Die Corona-Infektionen sind stark angestiegen. Deshalb hat die bayerische Staatsregierung am Mittwoch eine vorübergehende Wiedereinführung der Maskenpflicht an Bayerns Schulen sowie verschärfte Regeln für die Krankenhaus-Ampel beschlossen. Zudem sprach sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für eine flächendeckende Drittimpfung gegen das Coronavirus aus.

SPD im Landtag: "Vieles viel zu spät"

Kritik an den Beschlüssen, die am 6. November in Kraft treten, übte Ruth Waldmann, gesundheitspolitische Sprecherin der Bayern-SPD, im BR24live: "Das Hauptproblem ist leider, dass vieles viel zu spät kommt", sagte Waldmann. Die Krankenhausampel sie Ende August verkündet worden und heute erfahre man erst, was passieren soll, wenn die Ampel zum Beispiel auf gelb oder rot springe. Auch die regionalisierte Komponente in dem Ampelsystem kommt nach Ansicht der SPD-Politikerin reichlich spät. Zudem wisse man seit einem Jahr, dass es wahrscheinlich Drittimpfungen brauchen werde. Die hätte man besser vorbereiten können.

AfD im Landtag wirft Söder "Panikmodus" vor

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Ulrich Singer, übt scharfe Kritik an den neuen Beschlüssen. "Die Bayerische Staatsregierung rückt nicht davon ab, die Gesellschaft zu spalten", sagt Singer. Söder wirft er vor, dass er im "Panikmodus" verharre. Mit Ausdrücken wie "Pandemie der Ungeimpften" oder "Boostern ist der beste Schutz" würden Menschen verunsichert. Statt Sicherheit und Souveränität zu verbreiten, würden "Horrorszenarien" heraufbeschworen

Der gesundheitspolitische Sprecher und Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Andreas Winhart, warf Söder vor, dass die Maßnahmen "an willkürlichen Inzidenzen" festgemacht würden und auch die regionalisierte Krankenhaus-Ampel nicht aussagekräftig sei.

Landshuter Landrat (FW): Kleine Wirkung statt Durchbruch

Der Landshuter Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) hat skeptisch auf die vom bayerischen Kabinett beschlossenen neuen Corona-Maßnahmen reagiert. Dem Bayerischen Rundfunk sagte Dreier, er glaube nicht, dass diese – angesichts der dramatischen Situation in niederbayerischen Krankhäusern – "den großen Durchbruch bringen". Sie seien aber möglicherweise eine "kleine Bremse" – indem sie Nicht-Geimpfte zum Nachdenken anregen, sich impfen zu lassen.

Dreier ist froh, dass sich die niederbayerischen Landräte und Oberbürgermeister schon zuvor für härtere Corona-Maßnahmen entschieden hatten. "Wir könnten sonst die Situation nicht mehr in den Griff bekommen", so der Landrat. "Die Situation ist sehr, sehr dramatisch, und sie verschärft sich von Tag zu Tag."

Bayerischer Städtetag: Das richtige Maß

Für den Vorsitzenden des Bayerischen Städtetags, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr, kommen die heutigen Beschlüssen der Sonderkabinetts nicht überraschend. Er halte sie für das richtige Maß, so Pannermayr im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Gleichwohl hoffe er, dass die Maßnahmen ausreichen. Es werde ein langer Winter. Wichtig sei es, die Impfquote weiter zu erhöhen und Drittimpfungen vorzunehmen. Im Regierungsbezirk Niederbayern gelten schon seit Mitternacht verschärfte Regelungen.

Lehrerverbandspräsident: Erneute Maskenpflicht wichtig

Der aus dem Landkreis Rottal-Inn stammende Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger hat im BR-Interview die Wiedereinführung der Maskenpflicht auch im Klassenzimmer als wichtig und notwendig bezeichnet. Dennoch kritisiert er die zeitliche Begrenzung dieser Maßnahme als zu kurz. Ein bis zwei Wochen würden nicht ausreichen, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. Meidinger geht davon aus, dass die Maskenpflicht an Schulen deshalb verlängert werden wird. Insgesamt wünscht er sich mehr Bundeseinheitlichkeit bei der Corona-Politik.

Infektiologe: Wichtig, dass gehandelt wird

Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum Rechts der Isar in München, begrüßt, dass "jetzt gehandelt" werde. Denn in vielen Bereichen sei die Hospitalisierungsrate, also die Versorgungskapazität, längst an der Lastgrenze. Spinner hofft, dass die Maßnahmen, "zeitnah spürbar bei uns in der Klinik ankommen".