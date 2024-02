Bayern und Baden-Württemberg: gemeinsamer Kampf für Klinikerhalt

Erst vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Krankenhausgesellschaft gewarnt, sie rechne mit einem Kliniksterben. Dutzende Klinik-Insolvenzen würden demnach in diesem Jahr drohen. Auch in Baden-Württemberg direkt an der Grenze zu Bayern bangen die Menschen derzeit: Die Wertheimer Rotkreuzklinik befindet sich seit Anfang September in einem Insolvenzverfahren. Noch immer ist kein neuer Träger und Betreiber gefunden.

Klinikschließung hätte Folgen für Tausende

Für knapp 50.000 Menschen hätte eine Schließung spürbare Konsequenzen: Mehr als eine halbe Stunde müssten sie zukünftig zum nächsten Krankenhaus der Grundversorgung fahren. Insgesamt wären Schätzungen zufolge sogar 75.000 Menschen betroffen – auch aus den bayerischen Landkreisen Main-Spessart und Würzburg.

Deshalb setzen sich die Menschen auf beiden Seiten des Mains – in Baden-Württemberg und Bayern – nun gemeinsam für den Erhalt des Klinikstandorts ein. 2.000 Menschen sind am Samstag zu einer Kundgebung des neu gegründeten Aktionsbündnisses auf dem Wertheimer Marktplatz gekommen. "Es war eine gigantische Resonanz, phänomenal", so Sprecher Axel Schmid gegenüber BR24. "Die Bevölkerung steht wirklich zu uns".

Einzugsbereich der Klinik reicht bis nach Bayern

Es drohe nicht weniger als "der Kollaps der notfallmedizinischen Versorgung" in der Region, so das Aktionsbündnis. Zum Einzugsbereich der Klinik, die dem Bündnis zufolge erst vor wenigen Jahren als hochmoderne gut ausgestattete Klinik mit 34 Millionen Euro staatlichen Zuschüssen eröffnet wurde, gehört auch der bayerische Landkreis Main-Spessart auf der anderen Seite des Mains.

Viele Menschen – vor allem aus der Region um Marktheidenfeld – wurden dort schon behandelt. Im Jahr 2022 hat die Klinik knapp 1.100 Patienten und Patientinnen aus dem Landkreis Main-Spessart versorgt. Zudem bekommen dort bisher auch viele bayerische Frauen ihre Babys. Denn: Im gesamten Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell keine eigene Geburtenstation mehr. Und auch Patientinnen und Patienten aus dem westlichen Landkreis Würzburg werden bei Notfällen von Rettungswagen nach Wertheim gebracht. Eine Schließung der Klinik in Baden-Württemberg würde also auch die Menschen in Bayern treffen.

Breites Bündnis kämpft für Erhalt des Krankenhauses

Hinter dem Bündnis "Rettet das Wertheimer Krankenhaus" stehen deshalb zwar zunächst lokale Vertreterinnen und Vertreter der tauberfränkischen Stadt – aus Parteien, Praxen oder dem Frauenverein. Aber es gibt eben auch Unterstützung aus Bayern, so beispielsweise von der Ärztin Ioana Siebe vom Bezirkskrankenhaus Lohr im Nachbar-Landkreis Main-Spessart. Sie hat sogar eine eigene Petition für den Erhalt des Krankenhauses initiiert, die bereits mehr als 13.500 Menschen unterschrieben haben. Die Ärztin warnt auch vor Konsequenzen für Kliniken in Würzburg und Umgebung.

Auch auf der baden-württembergischen Seite gibt es eine Aktion zum Erhalt der Rotkreuzklinik: Eine Unterschriftenliste haben bereits über 20.000 Menschen unterzeichnet. Vor Weihnachten hatten sich schon Hunderte an einer Postkartenaktion zum Erhalt der Klinik beteiligt.