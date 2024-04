Bayern startet erstes legales Online-Spielcasino

Kein Sakko, keine Abendgarderobe sind nötig. Ort und Uhrzeit lassen sich je nach Belieben wählen. Das eigene Smartphone oder der PC, mehr braucht es künftig nicht für eine Runde Roulette, Black Jack oder Poker im virtuellen Spielcasino Bayern. Das sei "das erste legale staatliche Spielangebot dieser Art im Internet", damit wirbt die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung.

Alternative zu illegalem Online-Glückspiel

Man wolle eine Alternative zu illegalem Online-Glücksspiel bieten und schließe damit eine Lücke im staatlichen Glücksspiel-Angebot, argumentiert Verena Ober, Sprecherin von Lotto Bayern. Denn, so Ober, es gebe einen "gewissen natürlichen Spieltrieb" in der Bevölkerung und "diesem Interesse haben wir ein verantwortungsbewusstes Angebot zur Verfügung gestellt."

Ein "verantwortungsbewusstes Online-Glücksspiel", das bedeutet laut Lotto Bayern zum einen, dass die Spielteilnahme nur für Spieler ab 18 Jahren mit Wohnsitz und Aufenthalt in Bayern möglich ist. Und es gebe für das Spielen im neuen Online-Casino bestimmte Einzahlungs- und Verlustlimits, um Spieler davor zu schützen, zu viel Geld auf einmal zu verlieren.

"Wir haben ein monatliches Einzahlungslimit von 1.000 Euro, das der Spielteilnehmer nicht überschreiten darf und wir sind an bundesweites, übergreifendes Sperrsystem angeschlossen. das heißt gesperrte Spieler dürfen nicht am Spielangebot teilnehmen.“ Verena Ober, Lotto Bayern

Landestelle Glücksspielsucht sieht Online-Spielcasino kritisch

Kritisch sieht die Landesstelle für Glückspielsucht Bayern das neue Online-Spielcasino. Bei solchen Online-Angeboten sei das Risiko für ein Suchtverhalten um ein Vielfaches erhöht - verglichen mit dem Glücksspiel in Spielbanken vor Ort, warnt Geschäftsführer Konrad Landgraf: "Weil das Spielbank-Angebot mit neun Spielbanken in Bayern bislang relativ begrenzt war und durch das Online-Angebot hat man die Verfügbarkeit vervielfacht, das heißt man kann jetzt überall zu jederzeit am Großen Spiel der Spielbanken teilnehmen." Und auch online durchaus viel Geld verspielen.

Schätzungsweise 200.000 Menschen in Bayern sind spielsüchtig

Schätzungsweise mehr als 200.000 Menschen in Bayern leiden laut Berechnungen der Landestelle aktuell an Glücksspielsucht. Die Betroffenen spielten immer weiter, viele mittlerweile bevorzugt im Internet, ungeachtet der negativen Konsequenzen. Umso wichtiger seien die von Lotto Bayern angepriesenen Schutzmaßnahmen beim Online-Casino, betont Konrad Landgraf. Etwa, dass sich Spieler auf eigenen Wunsch sperren lassen können. Von der monatlichen Einzahlungs-Limitierung von 1.000 Euro ist er aber nicht überzeugt: "Glückspiel wird immer so als Freizeitvergnügen angepriesen, und das sind tausend Euro pro Monat für einen Durchschnittshaushalt schon sehr hoch."