Bayerischer Demenzpreis für Forchheimer "Leasinghühner"

Mit Preisgeld soll ein neuer Stall gebaut werden

Für das Projekt "Leasinghühner“ hat das Seniorenheim in diesem Sommer vom Gesundheits- und Pflegeministerium den Bayerischen Demenzpreis erhalten. Damit werden Ideen ausgezeichnet, welche die Integration von Demenzkranken in der Gesellschaft fördern. Mit dem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro soll ein neuer Hühnerstall gebaut werden, damit das Projekt erfolgreich weiterläuft, so Misof. So können sich auch in den kommenden Jahren noch Senioren, Pfleger und Nachbarn über die Hühner freuen und durch sie ins Gespräch kommen.