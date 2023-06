Bayerische Krankenhausgesellschaft fordert 1 Milliarde Euro

Vorhalten von Leistungen soll honoriert werden

Im Kern will Bundesgesundheitsminister Lauterbach das bisherige Vergütungssystem mit Pauschalen je Behandlungsfall ändern. So soll der wirtschaftliche Druck, so viele Fälle wie möglich zu behandeln, rausgenommen werden. Stattdessen sollen die Kliniken künftig einen größeren Anteil ihrer Einkünfte schon für das Vorhalten von Leistungsangeboten bekommen, zum Beispiel für das Vorhandensein einer Notaufnahme. Viele Kliniken sollen geschlossen, andere gezielt ausgebaut werden. In Bayern sieht Gesundheitsminister Holetschek die wohnortnahe Versorgung dadurch gefährdet.

Roland Engehausen sagt, dass weitere Krankenhausschließungen in Bayern unvermeidbar sind. Eine zentrale Koordinierung aus Berlin, welche Kliniken das sein sollen, kommt für ihn aber nicht in Frage. Das müsse immer im Bürgerdialog dargestellt werden. Er fordert bessere Prozesse, mehr Digitalisierung und Gespräche darüber, wie mit dem Fachkräftemangel und dem demographischen Wandel umgegangen werden kann.