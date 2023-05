Artikel mit Audio-Inhalten

> Bauschutt-Deponie in Pocking will wieder öffnen

Bauschutt-Deponie in Pocking will wieder öffnen

Im Streit um hohe Arsen-Werte im Grundwasser bei einer Bauschutt-Deponie in Pocking gibt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof dem Deponie-Betreiber recht. Das hat die Landesanwaltschaft am Montag mitgeteilt. Der Betreiber will jetzt wieder öffnen.