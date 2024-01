Bauernproteste: Traktoren behindern Wochenendverkehr

Auch an diesem Wochenende gehen die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte in Bayern weiter. An gleich mehreren Orten im südlichen Oberbayern kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Rund 200 Landwirte protestieren in Garmisch-Partenkirchen

Bereits am Morgen versammelten sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd rund 200 Protestler mit verschiedenen Fahrzeugen, vor allem Traktoren, in Garmisch-Partenkirchen. Zu größeren Zwischenfällen sei es nicht gekommen, so ein Polizeisprecher auf Anfrage des BR.

Auf der B23 sei es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Dazu kamen Blockabfertigungen an den Tunneln Oberau und Farchant. Das Landratsamt hatte bereits im Vorfeld dazu geraten, den Raum Garmisch-Partenkirchen großräumig zu umfahren. Gegen 10.45 Uhr löste sich die Kundgebung der Landwirte laut Polizei auf.

Zwei Protestzüge umrunden den Tegernsee

Rund um den Tegernsee fahren derweil gleich zwei Protestzüge. Beide seien in Gmund gestartet und umrunden den See nun in beide Richtungen. Bei beiden Protestzügen fahren jeweils rund 90 Traktoren, Lieferwägen, Lkw, Geländewagen und Autos mit, bestätigte der Polizeisprecher dem BR. Dementsprechend ist mit Behinderungen zu rechnen.

Verkehrsbehinderungen auch in Rosenheim erwartet

Ab 13 Uhr wollen Landwirte auch in Rosenheim mit zwei Demofahrten protestieren, die gleichzeitig im Norden und im Süden starten sollen. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Rosenheim fährt der erste Konvoi von Pfaffenhofen aus durch Westerndorf St. Peter über die Prinzregentenstraße durch die Innenstadt. Anschließend passiert er die TÜV-Kreuzung und fährt über die Miesbacher Straße und weiter Richtung Weko. Der Rückweg führt über den Schwaiger Kreisel, die Äußere Münchener Straße und den Brückenberg wieder nach Pfaffenhofen.

Die zweite Fahrt beginnt an der Weko-Kreuzung und führt von dort über die Panorama-Kreuzung, die Miesbacher Straße und die TÜV-Kreuzung durch die Innenstadt auf die Prinzregentenstraße. Die Teilnehmer fahren dann weiter Richtung Pfaffenhofen. Am Langenpfunzener Kreisverkehr drehen sie um und kehren über den Brückenberg, die Äußere Münchener Straße, Pang und Aising zurück zur Weko-Kreuzung.

Im gesamten Stadtgebiet müssen sich Autofahrer auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Im Anschluss an die Kundgebungen soll es in der Nähe der Sammelpunkte Mahnfeuer geben.