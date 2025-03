Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Bamberg

Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Bamberg

11.12.2017, 17:10 Uhr Bildbeitrag

> Bamberger SPD will Flüchtlingswohnungen an Studenten vermieten

Bamberger SPD will Flüchtlingswohnungen an Studenten vermieten

Die SPD-Fraktion im Bamberger Stadtrat will leerstehende Wohnungen auf dem Gelände der Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge an Studenten vermieten. Grund für den Antrag ist die Wohnungsnot in Bamberg. Von Carlo Schindhelm

Von Carlo Schindhelm