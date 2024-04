Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Bamberg: Wasser in Ausflugsschiff – Ursache gefunden

Bamberg: Wasser in Ausflugsschiff – Ursache gefunden

In Bamberg fallen Schiffsrundfahrten bis auf Weiteres aus. Seit dem Morgen sind Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort, nachdem in das Schiff Wasser eingedrungen ist. Am Nachmittag wurde die Ursache gefunden.