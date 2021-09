24.09.2021, 12:25 Uhr

Baiersdorf: Boden eines Innenhofes um drei Meter abgesackt

Im Innenhof eines Gebäudes in Baiersdorf ist der Boden um drei Meter abgesackt. Die Mauern von zwei angrenzenden Häusern sind einsturzgefährdet. Die Feuerwehr musste in der Nacht mehr als zwei Dutzend Menschen in Sicherheit bringen.