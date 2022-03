Bagger von Baustelle an der A7 gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Media

Von einer Baustelle an der A7 bei Rottendorf in Unterfranken wurde am Wochenende ein Bagger gestohlen. Die unbekannten Diebe haben die Maschine offenbar auf ein anderes Fahrzeug verladen und abtransportiert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

