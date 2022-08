Badeunfall in Weißenburg: Vierjähriger beinahe ertrunken

Ein vierjähriger Bub ist im Weißenburger Freibad beinahe ertrunken. Zwei junge Frauen zogen den Vierjährigen am Sonntag Abend bewusstlos aus dem Entspannungsbecken, teilte die Polizei mit. Ohne zu Zögern hätten sie mit der Reanimation begonnen, bis der Bub wieder zu Bewusstsein kam, so die Polizei.

Vierjähriger wurde ins Krankenhaus geflogen

Der Vierjährige konnte nicht schwimmen und trug keine Schwimmflügel. Er sei seiner Mutter wohl in einem unbeobachteten Moment ausgebüchst und in den Pool gefallen, teilte die Polizei mit. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Neuburg an der Donau geflogen, um dort eine Nacht zur Beobachtung zu bleiben.