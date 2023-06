> Autowrack aus der Donau gibt der Polizei Rätsel auf

Bei Thurnhof in der Nähe von Parkstetten ist in der Donau ein Auto entdeckt und geborgen worden. Ein sogenanntes Peilschiff war zufällig auf das Wrack aufmerksam geworden. Wie es in die Donau gelangt ist, ist noch unklar.