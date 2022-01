Auto weicht aus und landet im Fluss: Mitfahrer schwer verletzt

Am Samstagvormittag hat in Erkheim, im Landkreis Unterallgäu, ein 72-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines Audi-Fahrers missachtet. Bei dem Versuch auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, kam der Audi-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach das Eisengeländer einer Brücke und fuhr mit der Fahrzeugfront in den Fluss Günz.

Mitfahrer wird schwer verletzt

Ein Mitinsasse trug nach Polizeiangaben keinen Sicherheitsgurt und zog sich deshalb schwere Verletzungen zu. Er kam in ein Klinikum.

Die Feuerwehr Erkheim übernahm mit rund 20 Einsatzkräften die Absperrmaßnahmen und richtete eine Ölsperre in der Günz ein. Der Audi hatte nach dem Unfall einen Totalschaden.