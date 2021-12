Hanf statt Holz: Gmunder Firma stellt Papier auf neue Art her

Entlastung für den Wald durch Hanf

Das ist eine gute Nachricht für den Wald, denn Papier ist allgegenwärtig und verschlingt Unmengen an Holz. Deutschland verbraucht so viel Papier wie kaum ein anderes Land: durchschnittlich 600 Gramm täglich. In Deutschland wird jedoch auch kein Wald für Papier gerodet.

Die Industrie verwendet überwiegend Durchforstungsholz. Also kranke und dünne Bäume, die aus dem Wald genommen werden, um die verbleibenden zu fördern. Außerdem werden Reste aus den Sägewerken für die Papierherstellung genutzt. Allerdings reicht das nachhaltige heimische Holz bei weitem nicht aus. Es wird weltweit zugekauft. Mit fatalen Folgen für die Umwelt.

Weltweite Schäden durch Papier

Am meisten Zellstoff kauft Deutschland in Brasilien. Gefolgt von Schweden, Finnland und Portugal. Vor allem für Toilettenpapier sowie Schreib- und Druckpapiere braucht die Industrie viele Frischfasern aus Eukalyptus. In Portugal verdrängen riesige Eukalyptus-Monokulturen bereits heimische Olivenbäume, Kiefern und Korkeichen. Die Folge: trockene Böden, schwindender Platz für Wildtiere und Waldbrände. Denn Eukalyptus ist schnell entflammbar. Auch in Südamerika werden immer mehr Flächen genutzt, um Zellstoff zu gewinnen.

Dort, wo einst Regenwald war, stehen nun vielerorts Eukalyptus-Plantagen. Zum Nachteil für die Umwelt und die Bevölkerung. Denn in Brasilien legen die Zellstoffkonzerne neue Plantagen oftmals auf landwirtschaftlichen Flächen an, welche die Einheimischen zum Anbau von Grundnahrungsmitteln benötigen.

Die Menschen werden in andere Gebiete verdrängt, wo sie wiederum Urwaldbestände roden, um Flächen für den Lebensmittelanbau zu gewinnen. Kahlschlag für Papier gibt es auch in Nordeuropa: Tieren und Pflanzen wird der Lebensraum nach und nach genommen. Die Biodiversität schwindet also weltweit auch durch unseren Papierbedarf.