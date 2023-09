Augsburger Eishockeyfans bedanken sich mit Sonderzug

Spitz auf Knopf stand es in der am Ende der vergangenen DEL-Saison für die Augsburger Panther. Der AEV war extrem Abstiegsbedroht - eigentlich schon weg vom Fenster. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Eine kuriose Konstellation führte dazu, dass die Panther auch in der kommenden Saison in Deutschlands höchster Eishockeyspielklasse spielen.

Noch erstklassig dank Bad Nauheim

Dass man in Augsburg aufatmen konnte, daran hat Bad Nauheim entscheidenden Anteil. Im Play-off-Halbfinale gegen den eindeutigen Favoriten Kassel Huskies setzten sich die Roten Teufel mit 4:2 Siegen durch. Zuvor hatte sich bereits Ravensburg, das aus Platzgründen keine Erstligalizenz hatte, den Platz im Finale der zweiten Liga gesichert.

Die Augsburger AEV-Fans sind dankbar. Der 1. AEV-Fanklub hat nun einen Sonderzug organisiert, der am Samstag nach Bad Nauheim fährt. Dort steigt nämlich ein Vorbereitungsspiel der Panther gegen den EC Bad Nauheim. Initiator der besonderen Auswärtsfahrt ist der Vorsitzende des 1. AEV Fanklubs, Bernhard Kopp. "Wir freuen uns, dass rund 300 Fans mit am Start sind", berichtet Kopp im BR-Interview. Die Sonderfahrt sei genauso eine spontane Idee gewesen wie gemeinsam am Ende der vergangenen Saison das Spiel der Bad Nauheimer gegen Kassel im Fanlokal auf einer Großleinwand zu verfolgen. "Wir AEV-Fans sind einfach ein bisschen verrückt", erklärt Kopp.

Großer Fanzusammenhalt

Der Zug fährt am Samstag um 9.26 Uhr auf Gleis 1 im Augsburger Hauptbahnhof ab. Zurück sind die Fans laut der Homepage des Fanklubs kurz vor Mitternacht. Was genau die Augsburger in Bad Nauheim erwartet, weiß Fanvorstand Bernhard Kopp nicht. "Ich bin mir aber sich, dass wir richtig toll empfangen werden und freue mich schon auf die Bratwürste und das Bier vor dem Stadion."

Die Augsburger Panther starten am Freitag, 15. September 2023 auswärts bei den Grizzlys Wolfsburg in die Jubiläumsspielzeit. Das erste Heimspiel folgt am Sonntag, 17. September gegen die Löwen Frankfurt.