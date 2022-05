Augsburger Bankräuber weiter auf der Flucht

Die Polizei fahndet noch nach dem Mann, der am Donnerstag gegen 09.15 Uhr eine Bank in der Wertinger Straße in Augsburg überfallen hat.

Bankräuber mit Messer erzwingt Geldübergabe

Mit vorgehaltenem Messer forderte der Täter Bargeld. Nachdem ihm die Bankangestellten einige tausend Euro übergeben hatten, floh der Räuber mit der Beute auf dem Fahrrad in östlicher Richtung auf der Hirblinger Straße stadteinwärts.

Großeinsatz der Augsburger Polizei

Bei den folgenden Fahndungsmaßnahmen waren eine Vielzahl an Einsatzkräften aus dem gesamten Stadtgebiet und ein Polizeihubschrauber eingebunden. Der Täter aber blieb verschwunden. Die Polizei fand lediglich die Oberbekleidung und die Tatwaffe des Räubers, die er bei der Flucht zurückgelassen hatte.

Fahndung: Schlanker Bankräuber mit Dreitagebart

Die Polizei in Augsburg gibt eine Beschreibung des Täters: So war der Bankräuber mit einem grauen Kapuzenpulli bekleidet, einer blauen Jeanshose, einer grauen Mütze, grauen Handschuhen, einer weißen FFP2-Maske und schwarzen Turnschuhen mit weißen Sohlen (vermutlich vom Hersteller "Nike"). Sonst wird der Gesuchte wie folgt beschrieben:

Ca. 40-50 Jahre alt

Ca. 165-170 cm groß

Südländische Erscheinung

Dreitagebart

Schlanke Statur

Die Aussprache wurde von Zeugen als "schlampiges Süddeutsch" beschrieben

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zum Gesuchten oder zur Tat unter der Telefonnummer 0821/323-3810.