Aufwärmen, duschen, essen: Hilfsangebote in München

Niemand müsse hungern, frieren oder allein sein, erklärte der Münchner Caritas-Geschäftsführer Harald Bachmeier. Das gelte besonders für die Weihnachtsfeiertage, für die Tage "zwischen den Jahren" sowie an Silvester und an Neujahr.

Die Caritas München bietet in diesen dunklen und kalten Tagen mehrere Anlaufstellen für obdachlose und ältere Menschen an.

"D3" am Hauptbahnhof: Lebkuchen und eine warme Stube

Das Caritas-Begegnungszentrum "D3" (Dachauer Str. 3) am Münchner Hauptbahnhof für Menschen mit erhöhtem Alkoholbedarf hat an den drei Weihnachtstagen, den Tagen zwischen den Jahren sowie an Silvester und an Neujahr täglich von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Nur mittags ist ab 12 Uhr für eine Stunde geschlossen, damit die Räume gründlich desinfiziert werden können. Am Mittwoch ist von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet.

Die Besucherinnen und Besucher können sich im "D3" aufwärmen, duschen und eine Toilette benutzen. Es gibt Tee, alkoholfreien Punsch oder Lebkuchen. Wegen der Corona-Regeln dürfen sich immer nur 22 Personen im Raum aufhalten. An den Sitzplätzen wird ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten und es gibt eine Maskenpflicht.

Bahnhofsplatz: Mobile Korbinian-Küche versorgt Bedürftige

Die mobile Münchner Korbinian-Küche der Caritas steht seit Dezember an der Bayerstraße/Ecke Bahnhofsplatz und gibt dort täglich von 12.00 bis 17.00 Uhr warmes Essen und warme Getränke für Bedürftige aus. "Die Menschen können sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Internationalen Apotheke aufwärmen“, berichtet Lena Bauer von der Caritas.

"Viele Gäste sind obdachlos, aber nicht alle. Wir machen keine Bedürftigkeitsprüfung. Es sind rund 80 Prozent Männer, viele mit Migrations- oder Fluchthintergrund. Vereinzelt kommen aber auch ältere Menschen, vor allem alleinstehende Seniorinnen und Senioren.“ Lena Bauer, Caritas-Referentin für soziale Projekte.

Isarvorstadt: Antonius-Küche versorgt ältere Menschen an Werktagen

Unter dem Motto "Kleine Rente – stille Not?“ versorgt die Münchner Antonius-Küche in der katholischen Kirche St. Anton, Kapuzinerstr. 36 a, in der südlichen Isarvorstadt, Seniorinnen und Senioren mit einem kostenlosen, warmen Mittagessen zum Mitnehmen.

Montags bis freitags von 11.00 bis 14.00 Uhr können sich die Menschen dort eine warme Mahlzeit abholen. Das Angebot findet laut Caritas unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen statt und es werden keine Nachweise für eine soziale Bedürftigkeit verlangt. Unterstützt wird das Hilfsangebot vom Erzbistum München.

"Vergangene Woche konnten wir bereits über 170 Bedürftige versorgen. Die Kirche öffnet sich hiermit für alle, die einen Ort benötigen. Es ist ein schönes Mit- und Füreinander direkt in der Kirche.“ Yvonne Möller, Caritas-Projektleiterin.