Auftakt für die Special Olympics Bayern in Regensburg

In Regensburg beginnen am Dienstag die Special Olympics Bayern – ein Sportwettbewerb für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Bis zu 1.000 Athletinnen und Athleten aus dem Freistaat gehen hier in den kommenden Tagen an den Start.

Eröffnungsfeier in der Donau-Arena am Dienstagabend

Sie messen sich in insgesamt 15 Sportarten, zum Beispiel im Bereich Leichtathletik, Schwimmen, Fußball, Segeln oder Tennis. Das Thema Inklusion durch Sport steht im Mittelpunkt des fünftägigen Events, so der Veranstalter. Offiziell eröffnet werden die Special Olympics Bayern am Dienstagabend in der Regensburger Donau-Arena. Dabei ziehen unter anderem die Delegationen der sieben bayerischen Regierungsbezirke hintereinander in die Arena ein. Außerdem wird das Feuer der Special Olympics Bayern entzündet.

Eintritt zu den Wettkämpfen für interessierte Zuschauer frei

Die sportlichen Wettbewerbe werden dann ab Mittwoch an verschiedenen Veranstaltungsstätten in und um Regensburg ausgetragen – darunter die städtische Sportanlage am Oberen Wöhrd, der Dultplatz und der Guggenberger See. Interessierte können die Sportveranstaltungen vor Ort verfolgen – der Eintritt ist kostenfrei. Bei Wettbewerben in Innenräumen ist ein 3G-Nachweis nötig. Daneben gibt es ein Rahmenprogramm mit Workshops und Festen.

Eigentlich hätten die Special Olympics Bayern vergangenes Jahr in Regensburg stattfinden sollen, pandemiebedingt wurden sie auf dieses Jahr verschoben. Gastgeber der vorangegangenen Sommerspiele der Special Olympics Bayern war im Jahr 2017 die Stadt Hof in Oberfranken.