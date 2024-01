Gut vorbereitet auf sichere Wintertouren: Digitale Tools helfen

Je bunter, desto gefährlicher

Für die angedachte Route zum Eineguntkopf ist die Winterkarte angeklickt, automatisch schlägt uns das Programm schon das Winterwegenetz vor. Dann arbeitet sich Hartmut Wimmer Stück für Stück weiter vor. "Unsere Tour ist auf der Nordseite, wir sind nicht in wahnsinnig steilem Gelände unterwegs." Das lässt sich anhand der Höhenlinien sowie der zusätzlich angebotenen Hangneigungskarte erkennen. "Die markiert mir alles was steil ist in Farbabstufungen, das wird immer roter, je steiler." Zweites Feature, das angeboten wird: die Weiterentwicklung der Hangneigungskarte, die ATHM, also die "Avalanche Terrain Hazard Map". Sie zeigt farblich an, dass es an der betreffenden Stelle nicht nur steil, sondern auch gefährlich sein kann, so zum Beispiel sind auch die Bereiche markiert, in denen Lawinen auslaufen. "Da ist zwar eigentlich das Gelände schon wieder flach, aber die Lawine kommt halt von oben, das heißt: Es ist trotzdem gefährlich."

Die Karte basiert auf den Eigenschaften des Geländes, also Hangform, -größe und -neigung. Entworfen wurde die Karte von der Schweizer Webseite Skitourenguru. Der Autor verweist darauf, dass es eine statische Seite ist, die die aktuellen Verhältnisse wie beispielsweise die Stabilität der Schneedecke außer Acht lässt. Dennoch liefert sie wichtige Hinweise, betont Hartmut Wimmer, der die Kooperation mit den Schweizern weiter ausbauen will.

3D-Karte fürs Kino im Kopf

Die Karte wird mit jeder weiteren Ebene bunter, aber eben auch nur an bestimmten Stellen. Je größer man die Karte zieht, umso besser erkennt man: Der ausgewählte Weg führt durch sicheres Gelände, insbesondere oben am Grat kann man sich laut Karte bedenkenlos bewegen.

Kostenlos zu haben sind der Lawinenlagebericht, Webcams oder Hinweise auf gesperrte Wege. Alle anderen Karten sind hinter der Bezahlschranke zu finden. Die verwendeten Daten stammen unter anderem von der Lawinenwarnzentrale, auch auf Wettersatelliten greift sein Portal zurück. Und um der Vorstellungskraft bei der Tourenplanung auf die Sprünge zu helfen, ist mittlerweile auch eine 3D-Ansicht möglich, die Gipfel sind – natürlich – schneebedeckt.

Kartenlesen vor jeder Tour - egal, wie leicht sie ist

All die Features und Karten helfen aber nicht, wenn man sich das nicht vorher anschaut. Und das Lesen und das Interpretieren immer wieder, auch bei jeder noch so kleinen und leichten Tour, übt, betont Hartmut Wimmer: "Weil, wenn Du da schon stehst, dann ist es zu spät."

Traut man sich das nicht zu oder will sich nicht damit beschäftigen, sollte man die Karten trotzdem anschauen – und dann eben die bunt eingefärbten Stellen sowie Hänge mit einer Neigung von mehr als 30 Grad meiden, empfehlen die beiden Tourprofis.

Auch der erfahrene Skitourengeher Kristian Rath bereitet sich auf jede Tour gründlich vor. Diese Zusatzinformationen helfen, die jeweils aktuelle Situation so gut wie möglich einzuschätzen und "vielleicht kurz bevor ich die Tour starte noch eventuell das Ziel zu korrigieren". Draußen im Gelände hat er dann trotzdem "alle Antennen auf Empfang" gestellt.

Denn auch das ist immer möglich: Dass sich die Situation vor Ort anders darstellt, als es die Karten vermuten lassen. Dann hat auch schon ein Profi wie Kristian Rath trotz guter Vorbereitung eine Tour geändert oder ganz abgeblasen. Der eigenen Sicherheit zuliebe.