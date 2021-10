Über 100.000 Besucher feiern Auer Dult in München

Rund 105.000 Besucher zählt die Stadt München dieses Jahr bei der Auer Dult. Die Stadt München, Marktkaufleute und Schausteller zeigten sich mit dem Verlauf des Festes zufrieden.

Hygienemaßnahmen wurden eingehalten

Gäste hätten sich an die vorgeschriebenen Abstands- und Hygienemaßnahmen gehalten. Das überwiegend "goldene Herbstwetter" sei ideal gewesen, so die Stadt München in ihrer Mitteilung.

Am Donnerstag war die Dult auf dem Mariahilfplatz wegen stürmischen Wetters ab Mittag allerdings aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Der Stand eines Gebrauchtwarenhändlers sei durch die Windböen stark beschädigt worden. Nach Auskunft der Stadt München wurde niemand verletzt.

Besucherzahlen vergleichbar mit vor der Corona-Pandemie

Aufgrund des Hygiene- und Sicherheitskonzepts hätten sich stets maximal 4.500 Menschen auf dem Festgelände aufgehalten. Dennoch seien die Besucherzahlen vergleichbar mit denen vor der Corona-Pandemie: Damals seien zwischen 80.000 und 120.000 Besucher gezählt worden.

