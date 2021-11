vor 42 Minuten

Auch Thurn und Taxis Weihnachtsmarkt muss schließen

Während auf anderen Weihnachtsmärkten in der Region die Standbetreiber schon mit Abbauen begonnen haben, will der Veranstalter vom Thurn und Taxis-Weihnachtsmarkt in Regensburg nicht aufgeben. Er will das Verbot juristisch prüfen lassen.