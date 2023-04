Rückbau Atomkraftwerk: "Dann steht man da wie vor einem Grab"

Am Samstagabend besiegelt ein roter Knopf das Aus des Atomzeitalters in Deutschland. Drei Atomkraftwerke werden abgeschaltet, darunter der noch laufende Reaktor Isar 2 in Niederbayern. Vor zwölf Jahren wurde schon einmal ein roter Knopf gedrückt - im Reaktor Isar 1. Der Rückbau ist hier in vollem Gange: Reaktor, Rohre, Regler – alles wird mit Sägen und Bohrern zerlegt.

Zum Feature "Exklusiv: BR24 erhält letzten Einblick in AKW Isar II"

AKW-Rückbau bedeutet: Baustelle

Martin Trettenbach, Strahlenschutzexperte im grünen Overall, erinnert sich noch genau an damals, als der Stromgenerator ausgebaut wurde: "Dann steht man da wie vor einem Grab und sieht, wie der Generator, also sozusagen der Sarg, nach unten geht: Da kommt Trauer und Wut hoch." Wut darüber, dass er seinen eigenen Arbeitsplatz abbauen muss. Jahrelang hat er mit mehreren hundert Mitarbeitern im Block Isar 1 in Essenbach bei Landshut Strom produziert. Die Arbeiter blieben allerdings alle weiter beschäftigt. Ihre neue Aufgabe heute: das Kernkraftwerk von innen heraus zu zerlegen.