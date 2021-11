Appell von Rosenheimer Ärzten - "Ihre Impfung rettet Leben!"

In einer gemeinsamen Zeitungsanzeige rufen über 500 Ärztinnen und Ärzte aus dem Raum Rosenheim zum Impfen auf. Unter der Überschrift: "Dringender Impfaufruf" appellieren die Mediziner an alle Bürgerinnen und Bürger.

Medizinische Versorgung von allen gefährdet

Die Corona-Fallzahlen im gesamten Alpenvorland würden dramatisch steigen und damit die Zahl der Patienten, die Beratung, Hilfe und Behandlung benötigen würden. "Wir Ärztinnen und Ärzte und unsere Mitarbeiter in den Praxen, Kliniken und Laboren arbeiten deshalb unter sehr schwierigen Bedingungen, häufig am Rande der Erschöpfung", heißt es in der Anzeige. Die Extremsituation gefährde die eigene Gesundheit, aber auch die medizinische Versorgung von allen.

Weiter heißt es in der Anzeige: "Die lebenssichernde Versorgung, auf die wir uns bisher immer verlassen konnten, existiert nicht mehr! Der Zusammenbruch der medizinischen Versorgung droht Realität zu werden!" In ihrem Text appellieren die Ärzte an Solidarität und Nächstenliebe und rufen zum Impfen auf. Skepsis und Zögern gefährdeten Menschenleben.

Ärzte fordern dazu auf, Impftermin zu vereinbaren

Im letzten Absatz der Anzeige fordern die Ärzte die Bürger dazu auf, einen Termin mit einem Hausarzt, einem Impfarzt oder dem Impfzentrum zu vereinbaren. Unterschrieben ist die Annonce mit "Ihre Ärztinnen und Ärzte von Stadt und Landkreis Rosenheim".