Angespannter Wohnungsmarkt: Kaum Chancen für Ukraine-Flüchtlinge

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine steigt seit einigen Wochen erneut an. Seit Kriegsbeginn haben sich in Bayern rund 175.000 Ukrainer und Ukrainerinnen registriert. Während für die Neuankömmlinge neue Behelfslösungen gefunden werden, wohnen andere nun schon seit fast neun Monaten in Notunterkünften oder Privathaushalten. Für Kommunen im Landkreis Würzburg ist die Suche nach Wohnraum für Geflüchtete daher aktuell die größte Herausforderung.

Neun Monate nach Kriegsbeginn: Wunsch nach Privatsphäre nimmt zu

Oleksandr Vorobiov ist im April dieses Jahres aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Mit seiner Familie wohnt der 44-Jährige seither in einer dezentralen Gemeinschaftsunterkunft im Markt Giebelstadt im Landkreis Würzburg. Die Eltern teilen sich ein Zimmer mit ihren beiden jugendlichen Kindern, die Küche nutzen sie gemeinsam mit anderen Geflüchteten. Sie seien froh und dankbar über diese Möglichkeit, so Oleksandr, und für die ersten Wochen war es eine ideale Lösung. Doch anders als zunächst angenommen, scheint eine baldige Rückkehr in die Ukraine nicht möglich. Die Familie versucht sich in Deutschland zurechtzufinden und wünscht sich auf Dauer mehr Privatsphäre. Vor allem die Kinder hätten gern eigene Zimmer.

Ochsenfurt: Langfristige Lösungen nötig

Genauso wie den Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften geht es auch vielen privat untergekommenen Ukrainern, erzählt Peter Juks, Bürgermeister der Kleinstadt Ochsenfurt. Nicht nur immer mehr Geflüchtete sondern auch ihre Gastgeber würden sich mit der Frage nach freien Wohnungen bei der Stadt melden. Viele Bürger hätten im Frühjahr kurzfristig Hilfe angeboten, teilen jetzt jedoch bereits seit Monaten ihre privatesten Räume. Um die Lage zu entspannen, seien langfristige Lösungen nötig. Derzeit leben in Ochsenfurt rund 250 Geflüchtete aus der Ukraine, etwa 100 davon in einer Gemeinschaftsunterkunft des Bezirks, die bereits während der Flüchtlingskrise 2015 eingerichtet wurde. Der Rest ist dezentral oder privat untergebracht.

Gemeinschaftsaufgabe: „Nicht alle Kommunen machen gleich viel“

Bei der Wohnungsvermittlung arbeiten die Würzburger Kommunen eng mit dem Landkreis zusammen. Die Stadt Ochsenfurt meldet Wohnungsangebote gebündelt an das Würzburger Landratsamt weiter. Dieses vermittelt dann an die Geflüchteten. Doch Wohnraum sei schwierig zu finden, so Bürgermeister Juks. Zusätzlich zu privaten Angeboten habe in Ochsenfurt auch die städtische Wohnungsbaugesellschaft die letzten Wohnungen nicht mehr ausgeschrieben, sondern für Geflüchtete zur Verfügung gestellt. Mit gemeinsamer Kraftanstrengung könnte man so einiges erreichen, betont Juks, doch der Bedarf sei bei Weitem nicht gedeckt und nicht alle Kommunen machen gleich viel. „Es kann nur funktionieren, wenn mehr Kommunen bereits sind, aktiv mitzuarbeiten“, so Juks. Man müsse sich der gesellschaftlichen Aufgabe gemeinsam stellen.