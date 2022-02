Altusried: Der Streit um den Maibaum ist wieder vor Gericht

Verunreinigen Vögel, die auf dem Altusrieder Maibaum sitzen, mit ihrem Kot das Haus und das Grundstück eines Nachbarn? Mit dieser Frage muss sich das Amtsgericht Kempten am 2. Februar erneut befassen.

Der Maibaum soll verschwinden - finden die Anwohner

Der Altusrieder Maibaum soll nicht mehr auf seinem angestammten Platz neben dem Brunnen an der Kirchstraße aufgestellt werden dürfen. Das wollen eine Nachbarin und ihr Mann per Gerichtsbeschluss durchsetzen. Der Grund: Die Stare, die sich im Herbst in dem Baum sammeln, verschmutzen nach Ansicht der Anwohner mit ihren Hinterlassenschaften das Haus, die Photovoltaikanlage und die Terrasse des Ehepaars. Die Frau hatte deshalb eine Unterlassungsklage gegen die Gemeinde eingereicht.

Der schwierige Streit um den Vogel-Kot

Alle Versuche, eine außergerichtliche Einigung zu finden, sind bislang gescheitert. Vor Gericht soll die Klägerin nun noch einmal darlegen, warum sich für sie und ihren Mann eine so starke Beeinträchtigung durch den Maibaum und die Vögel ergibt. Zu dem Verhandlungstermin wurden auch drei Zeugen geladen. Mit einer Entscheidung ist laut einem Gerichtssprecher am 2. Februar wohl eher noch nicht zu rechnen.

Gericht hat keinen Sachverständigen gefunden

Der Streit um den Altusrieder Maibaum beschäftigt das Kemptener Amtsgericht bereits seit längerem: Das Gericht hatte über Monate vergeblich versucht, einen Sachverständigen zu finden. Dieser sollte klären, ob es überhaupt möglich ist, dass die Vögel von der Spitze des Baums aus bis auf das mehrere Meter entfernte Nachbargrundstück koten.

Maibaum steht seit Jahrzehnten auf dem selben Platz

Bei der beklagten Gemeinde Altusried versteht man die Aufregung um den Maibaum nicht. Der Baum stehe schon seit Jahrzehnten auf diesem Platz, sagte der Altusrieder Bürgermeister Joachim Konrad (CSU) im vergangenen Frühjahr gegenüber dem BR. Außerdem solle der Maibaum in einigen Jahren, wenn der neugestaltete Marktplatz fertig ist, dort einen neuen Platz finden. Wenig Verständnis für die Klage herrscht auch beim Trachtenverein "Koppachtaler", der den Maibaum regelmäßig aufstellt.