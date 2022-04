Allgäuer Festwoche soll doch mit Wirtschaftsmesse stattfinden

Die Allgäuer Festwoche wird in diesem Jahr wieder stattfinden und sie werde "aus dem Dreiklang "Wirtschaftsmesse, Kulturtage, Heimatfest“ bestehen, das hat die Stadt Kempten heute mitgeteilt. Ende März hieß es noch, die Allgäuer Festwoche werde heuer ohne Wirtschaftsmesse stattfinden, wegen Problemen bei der Beschaffung von Zelten, Zäunen und Toilettencontainern. Allerdings solle die Wirtschaftsmesse heuer deutlich kleiner ausfallen. Bis zu 3.000 Quadratmeter in der Innenstadt seien dafür verfügbar, sagte eine Sprecherin der Stadt: "Es wird also nicht so viele Zelte geben wie in den vergangenen Jahren."

Bierzeltbetreiber wollten Festwoche nur mit Wirtschaftsmesse

Nachdem die Stadt angekündigt hatte, dass die Allgäuer Festwoche ohne Wirtschaftsmesse stattfinden solle, haben mehrere Bierzeltwirte ihren Rückzug von der Festwoche angekündigt. Ohne eine Wirtschaftsausstellung, die ja das Alleinstellungsmerkmal der Festwoche sei, gebe es keine wirtschaftlich rentable Grundlage für den Bierzeltbetrieb, sagte damals einer der Betreiber, Hans Schmid, dem BR.

Rücktritt der Festwochen-Chefin Martina Dufner

Festwochen-Chefin Martina Dufner hat wegen der Absage der Wirtschaftsmesse und der Reaktion der Bierzeltbetreiber massive Kritik hinnehmen müssen. Am 14. April bat sie den Oberbürgermeister um eine "zeitnahe Versetzung in ein anderes gleichwertiges Aufgabengebiet bei der Stadtverwaltung". Sie begründete ihren Rückzug mit der Kritik an ihrer Arbeit und ihrer Person: Die öffentlichen persönlichen Anfeindungen einiger Stadträte hätten sie zutiefst erschüttert, schrieb sie in einer E-Mail an den Bürgermeister.

Festwoche war eine der größten Verbrauchermessen des Landes

Die Allgäuer Festwoche in Kempten gehörte laut den Veranstaltern vor der Pandemie zu den zehn größten Verbrauchermessen Deutschlands. Firmen, Behörden, Vereine und die Landwirtschaft konnten sich dort vorstellen und vernetzen. Vor den coronabedingten Absagen in den vergangenen beiden Jahren kamen mehr als 172.000 Besucher zur Festwoche.