Allein auf weiter Flur: Das erste Carsharing-Auto in Rosenheim

Eigentlich wäre es selbstverständlich, dass es solche Angebote mittlerweile fast überall gibt. Nicht aber in Rosenheim, musste Viktoria Pertl von der Baufirma P&S Immopartner lernen. 2015 haben sie ein komplett neues Wohngebiet im Norden Rosenheims geplant und gebaut, damals war für sie klar: Ein wichtiger Bestandteil ist nachhaltige Mobilität: "Deshalb haben wir auch daran festgehalten, auch wenn es sonst noch keiner gemacht hat in Rosenheim."

Ordnungsamt lässt auf sich warten

Einfach war das aber nicht. Seit acht Monaten wartet Viktoria Pertl beispielsweise darauf, dass das Rosenheimer Ordnungsamt antwortet auf einen Wunsch der P&S Immopartner. Was in München längst gang und gäbe ist: dass das e-Auto wenigstens zwei Stunden gratis parken darf in der Stadt. Rosenheim scheint daran aber kein Interesse zu haben. Immerhin: Die Nachfrage nach dem Vollkaskoversicherten Auto ist groß, stellt Claus Nägelein von P&S fest: "Wir merken, aus den Nachbarstadtteilen kommen die Leute hierher, um das e-Auto zu benutzen. Es freut uns sehr, dass das gut angenommen wird."

Deggendorfer Firma stellt Carsharing-Auto zur Verfügung

Zur Verfügung stellt das Auto Mikar, eine Firma mit Sitz in Deggendorf. Tina Krieger ist unter anderem Ansprechpartnerin für das Rosenheimer Projekt und meint, dass durch Carsharing letztendlich das ein oder andere private Auto abgeschafft werden könne. So sieht das auch Annette Gallner. Sie wünscht sich, dass in jedem Parkhaus mindestens vier solcher Autos stehen würden. Das wäre gerade auch für Rosenheim gut, weil es eine "verkehrschaotische Stadt" sei. Und Ideengeberin Viktoria Pertl sieht in ihrem Carsharing-Auto ein Modell, das gerne kopiert werden darf – und sogar sollte.