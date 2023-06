"Aktionstag gegen den Schmerz": Hilfe am Telefon

Die München Klinik beteiligt sich am bundesweiten "Aktionstag gegen den Schmerz", der von der Deutschen Schmerzgesellschaft initiiert wird. Mit dabei sind Ärzte und Therapeuten der Schmerztagesklinik Harlaching sowie der Tagesklinik für Schmerztherapie in Neuperlach.

Kostenlose Patienten-Hotline

Unter einer kostenlosen Patienten-Hotline beantworten die Ärzte und Therapeuten Fragen und informieren rund um das Thema chronische Schmerzen. Die Experten klären auf: darüber, was chronische Schmerzen sind, welche Therapiemöglichkeiten es gibt und wann eine Behandlung in einer Klinik sinnvoll sein kann. Unter der kostenfreien Nummer 0800 18 18 120 stehen am 6. Juni von 9 bis 18 Uhr die Schmerzexperten zur Verfügung.

Über Hilfsangebote rund um Schmerzen aufklären

Thilo Plenz, Oberarzt in der Schmerztagesklinik in Harlaching, möchte über Hilfsangebote aufklären und Aufmerksamkeit sowie Bewusstsein schaffen: "Es gibt in Deutschland gut sechs Millionen Menschen, die aufgrund von langanhaltenden Schmerzen eingeschränkt sind". Bei rund einem Drittel davon gebe es auch psychische Einschränkungen. Von einem chronischen Schmerz spreche man, wenn er länger als drei Monate anhält, immer in ähnlicher Art und Weise auftritt und dies mit einer starken Beeinträchtigung bei beruflichen oder sozialen Aktivitäten einhergeht.

Schmerztherapie bei chronischen Schmerzen

Schmerzen können so unterschiedlich sein, wie wir selbst. Genauso individuell sind die Behandlungsmöglichkeiten. Für Patienten mit schweren chronischen Schmerzen ist die Interdisziplinäre Multimodale Schmerztherapie (IMST) am wirksamsten. Damit arbeitet in der Schmerztagesklinik der München Klinik in Harlaching ein Team aus Physio- und Sporttherapeuten, Psychologinnen, Anästhesisten, Neurologinnen und Pain Nurses - mit Chefärztin Dr. Kinga Petery. Zusammen suchen sie die ideale Therapie für ihre Patientinnen und Patienten.

Menschen mit ganz unterschiedlichen Schmerzen kommen in die Klinik - darunter finden sich Krankheitsbilder wie Fibromyalgie, Migräne, Arthrose, Chronic Widespread Pain (dauerhafte Muskelschmerzen im ganzen Körper), oder auch Narbenschmerzen nach Operationen. Die Behandlung findet ambulant statt, meist kommen die Patientinnen und Patienten mehrmals die Woche über mehrere Wochen. Der Vorteil: Die Menschen können währenddessen ihr Leben außerhalb der Klinik weiterführen.