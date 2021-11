Aiwanger will Testpflicht für geimpfte Schülerinnen und Schüler

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger will angesichts hoher Corona-Infektionszahlen in Bayern Testlücken in Schulen schließen. Alle Schülerinnen und Schüler sollten getestet werden, auch Geimpfte. Zudem spricht er sich gegen längere Weihnachtsferien aus.