Profiboxer und Erdoğan-Gegner Arik an Krebs erkrankt

Der frühere Boxeuropameister und Politaktivist Ünsal Arik aus Parsberg im Landkreis Neumarkt ist an Nierenkrebs erkrankt. Das hat der deutsch-türkische Profiboxer via Twitter bekannt gemacht. Demnach sei die Krebserkrankung in einem frühen Stadium erkannt worden. "Keine Sorge, ich werde in ein paar Monaten wieder im Ring stehen", schrieb Arik an seine Fans.

Ünsal Arik: "Ich werde diese Krankheit besiegen"

Auf Twitter gingen in den vergangenen Tagen bereits Hunderte Genesungswünsche besorgter Fans ein. Arik zeigte sich gerührt von der Anteilnahme und gab sich zuversichtlich: "Ich werde diese Krankheit besiegen, indem ich daran glaube, mich gesund ernähre und gesund lebe", schrieb er. Er sei zuversichtlich schon "Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang des Jahres" wieder im Ring stehen zu können.

Wahlkampf für Erdogans Kontrahenten

Arik hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder politisch geäußert und als scharfer Kritiker des amtierenden türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan profiliert. Das brachte ihm in der Vergangenheit bereits eine Anklage in der Türkei ein. Auch in den aktuellen Wahlkampf griff Arik ein. Erst vor wenigen Tagen postete er ein Foto, das ihn in Boxer-Montur gemeinsam mit Kemal Kilicdaroglu (74), dem aussichtsreichsten Gegenkandidaten Erdoğans bei der Präsidentschaftswahl am 14. Mai, zeigt.

Größer Erfolg war IBF-EM-Titel

Der gebürtige Oberpfälzer Ünsal Arik ist seit rund fünfzehn Jahren als Profiboxer aktiv. Sein bislang größter Erfolg war der Gewinn des Europameistertitels beim Boxverband IBF im Jahr 2015. Im Jahr darauf holte er sich den Weltmeistertitel des international allerdings eher unbedeutenden Boxverbandes GBU im Superweltergewicht.