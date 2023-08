Abschied von Ambergs Alt-OB Wolfgang Dandorfer

Die Stadt Amberg wird am Donnerstag ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Ex-Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer auslegen. Der 74-Jährige ist in der Nacht zum Samstag an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. 24 Jahre lang lenkte er als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Amberg, bevor er sich 2014 in den politischen Ruhestand verabschiedete.

Beerdigung am Freitag

Bis zum 11. August haben die Amberger Gelegenheit, sich im Foyer des Rathauses in das Kondolenzbuch einzutragen, teilt eine Sprecherin der Stadt mit. Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) wird am Donnerstag um 9 Uhr als erster seine Anteilnahme und Trauer im Kondolenzbuch zum Ausdruck bringen.

Am Freitag wird um 12 Uhr in der Kirche St. Georg der Trauergottesdienst stattfinden, anschließend wird der ehemalige Kommunalpolitiker auf dem Katharinenfriedhof zu beerdigt.

24 Jahre Oberbürgermeister von Amberg

Wolfgang Dandorfer war von 1982 bis 1990 Landtagsabgeordneter für die CSU und anschließend 24 Jahre lang Oberbürgermeister der Stadt Amberg. In dieser Zeit hat er die Stadt maßgeblich geprägt, unter anderem mit dem Bau des Amberger Congress Centrums, mit der Landesgartenschau 1996, der Landesausstellung 2003 und der Ansiedlung der OTH am Doppelstandort Amberg-Weiden.

Für seine Leistungen zum Wohle der Stadt Amberg und ihrer Bevölkerung sowie der gesamten Region wurde Wolfgang Dandorfer am 20. Dezember 1995 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Am 1. März 2001 erhielt er das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.