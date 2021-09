80-Jähriger fährt mit Auto in Kita-Gruppe und verletzt Kinder

Bei einem Unfall in der Kaufbeurer Altstadt sind heute Vormittag ein zweijähriger und ein eineinhalbjähriger Bub verletzt worden, wie die Polizei heute mitgeteilt hat. Ein 80-jähriger Autofahrer war im Bereich der Inneren Buchleuthenstraße an einem Pkw, der wegen des Verkehrs warten musste, rechts vorbeigefahren. Dabei beschädigte er laut Polizei erst den warteten Pkw und fuhr anschließend auf den Gehweg in eine Gruppe mit fünf Kita-Kindern und deren Betreuerinnen. Dabei erfasste er zwei Buben frontal.

Eines der Kinder war eingeklemmt

Einer der Buben war kurzzeitig zwischen Pkw und Hauswand eingeklemmt. Trotzdem ist keines der Kinder schwer verletzt worden. Die Rettungskräfte brachten die Buben ins Krankenhaus. Auch ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz.

Unfallursache unklar

Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt. Hinweise auf einen plötzlichen medizinischen Notfall gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher. Dem 80-Jährigen wurde verboten, mit dem Auto weiterzufahren. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.