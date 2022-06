51 leicht Verletzte nach Chlorgasaustritt im Chemiepark Gendorf

Auf dem Werksgelände des Chemieparks Gendorf in Burgkirchen an der Alz ist es am Dienstagvormittag in einem Produktionsbetrieb zu einem Chlorgasaustritt gekommen, der durch die sofort alarmierte Werksfeuerwehr kurz darauf gestoppt werden konnte.

Chemiepark: Keine Gefahr für die Bevölkerung

51 Mitarbeiter mussten sich mit Reizungen der Atemwege in werksärztliche Behandlung begeben. Nach Angaben des Chemieparks besteht jedoch keine Gefahr für die Burgkirchener Bevölkerung und Umwelt. Die Ursache für den Austritt von Chlor ist laut Angaben des Chemieparks noch nicht bekannt. Derzeit ist die Werksfeuerwehr im Einsatz. Das Gendorfer Umweltschutzteam führte sofort Messungen rund um das Werk Gendorf durch, dabei wurden keine nachweisbaren Mengen gesundheitsschädlicher Stoffe gefunden.

Chlor: Grundprodukt für PVC, Klebeband und Unterbodenschutz

Die zuständigen Behörden untersuchen nun die genaue Ursache des Stoffaustritts. Bei dem Stoff Chlor handelt es sich um einen gelbgrünen, flüchtigen Stoff mit stechendem Geruch, der starke Reizungen der Atemwege, der Augen und der Haut verursachen kann. Der Stoff ist eines der wichtigsten Grundprodukte in der chemischen Industrie. Er dient unter anderem zur Herstellung von PVC-Kunststoff, beispielsweise als Klebebandfolien, Fußbodenbeläge, Abwasserleitungen, Baufolien und Unterbodenschutz für PKWs. Chlor ist auch Bestandteil in vielen Prozessen zur Herstellung von Arzneimitteln.

4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Chemiepark

Für Fragen aus der Bevölkerung wurde ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer 08679-76111 aktiviert. Weitere Informationen sind im Internet unter www.gendorf.de erhältlich.

Der Chemiepark Gendorf in Burgkirchen an der Alz liegt mitten im Bayerischen Chemiedreieck. Der größte Chemiepark Bayerns der Standort von über 30 Unternehmen aus den Bereichen Chemie, Kunststoff, Energieversorgung und Dienstleistungen. Am Standort sind etwa 4.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.