Nahost-Ticker: USA wollen UN-Abstimmung über Waffenruhe

12.24 Uhr: Bericht - USA und Briten halfen Israel bei Geisel-Befreiung

Die USA und Großbritannien haben einem Medienbericht zufolge Israel bei der Vorbereitung des Militäreinsatzes unterstützt, bei dem am Samstag vier Geiseln aus dem Gazastreifen gerettet wurden. Unter anderem wegen dieser Hilfe mache der israelische Geheimdienst Fortschritte bei der Suche nach Geiseln, so die "New York Times".

Das US-Militär fliege seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober mit Überwachungsdrohnen über das Küstengebiet. Diese könnten das Tunnelnetz der Hamas nicht kartographieren, aber mit Wärmebildkameras Kämpfer an Ein- und Ausgängen erkennen, schreibt die Zeitung. Israelische Drohnen verfügten zwar über die gleiche Ausstattung, mit mehr Drohnen könnten jedoch größere Gebiete länger überwacht werden.

12.12 Uhr: US-Außenminister Blinken in Kairo eingetroffen - Treffen mit Al-Sisi geplant

US-Außenminister Antony Blinken ist für Gespräche über eine Waffenruhe im Gazakrieg in Ägypten eingetroffen. Er landete auf einer Militärbasis in Nähe des Flughafens von Kairo, wie informierte Kreise berichteten. Blinken führe eine etwa 40-köpfige Delegation an. In Ägypten sei unter anderem ein Treffen mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi geplant, hieß es.

Während seiner Nahostreise will Blinken bis Mittwoch außer Ägypten auch Israel, Jordanien und Katar besuchen. Seinem Ministerium zufolge soll es dabei um den von US-Präsident Joe Biden vorgestellten Plan für eine Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen gehen. Weder Israel noch die Hamas haben dem mehrstufigen Plan bisher zugestimmt. Israel und die Hamas verhandeln nicht direkt miteinander. Die USA, Ägypten und Katar treten als Vermittler auf.

11.54 Uhr: Hamas-Behörde meldet 37.124 getötete Palästinenser

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde mindestens 37.124 Palästinenser seit Kriegsbeginn getötet worden. Zudem seien 84.712 Palästinenser verletzt worden, teilt die der radikal-islaalfenischen Hamas unterstellte Behörde mit. Allein in den vergangenen 24 Stunden seien rund 40 Palästinenser getötet und 218 weitere verletzt worden.

09.34 Uhr: Hamas - USA sollen Israel zu Kriegsende in Gaza bewegen

Kurz vor einem weiteren Nahost-Besuch von US-Außenminister Antony Blinken hat die Hamas die amerikanische Regierung aufgefordert, Israel zu einem Ende des Gaza-Kriegs zu bewegen. Die USA sollten Druck auf Israel ausüben, erklärte Hamas-Vertreter Sami Abu Suhri und fügte hinzu: "Die Hamas-Bewegung ist bereit, jede Initiative positiv aufzunehmen, die ein Ende des Krieges sicherstellt".

Die USA bemühen sich derzeit verstärkt, die Hamas und Israel zu einer Waffenruhe zu bewegen. Laut dem US-Außenministerium will Blinken der Hamas vermitteln, dass die radikal-islamische Palästinenser-Organisation einen israelischen Plan für eine dauerhafte Waffenruhe, die Freilassung israelischer Geiseln und palästinensischer Häftlinge sowie den Wiederaufbau des Gazastreifens annehmen solle.

08.17 Uhr: Blinken beginnt weitere Nahost-Mission

US-Außenminister Antony Blinken beginnt am Montag seine achte diplomatische Mission im Nahen Osten seit Ausbruch des Gaza-Kriegs. Blinken will zunächst den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi in Kairo treffen und dann nach Israel, Jordanien und Katar weiterreisen. In seinen Gesprächen mit Al-Sisi und katarischen Regierungsvertretern wird Blinken unterstreichen, dass es von zentraler Bedeutung ist, die Extremisten der Hamas davon zu überzeugen, dem vorliegenden Waffenruhe-Vorschlag zuzustimmen. Er sieht die Freilassung weiterer Geiseln und eine vorübergehende Einstellung der Feindseligkeiten im Gazastreifen vor, die letztlich zu einem Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Küstengebiet führen könnte.

07.17 Uhr: Abbas dankt Papst für Bemühen um Frieden in Nahost

Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat Papst Franziskus für seine Bemühungen um Frieden im Nahen Osten und in der ganzen Welt gedankt. In einem Telefongespräch mit Franziskus forderte Abbas laut der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa , der Vatikan müsse seinen Einsatz um eine sofortige Beendigung des Gazastreifens fortsetzen.

Der Präsident erinnerte an die Anerkennung Palästinas durch den Vatikan 2015 und rief alle Länder auf, es dem Vatikan gleichzutun. Eine Anerkennung Palästinas als Vollmitglied der Vereinten Nationen sei für die Aufrechterhaltung von Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region und der Welt von großer Bedeutung, so Abbas. Besonderen Schutz forderte er für die Palästinenser in Jerusalem sowie für ihre christlichen und muslimischen Heiligen Stätten.

05.43 Uhr: Huthi-Raketen treffen Handelsschiffe im Roten Meer

Bei einem Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz ist ein Handelsschiff im Roten Meer von einer Rakete getroffen worden. Das Geschoss schlug im vorderen Teil des unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrenden Schiffs ein, wie die private Sicherheitsfirma Ambrey mitteilte. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen, das die Besatzung gelöscht habe. Eine zweite Rakete habe das Schiff verfehlt. Zudem sei von kleinen Booten in der Umgebung auf das Schiff geschossen worden, an Bord sei jedoch niemand zu Schaden gekommen.

Auch die Seehandelsaufsicht der britischen Marine (UKMTO) berichtete am Samstagabend von einem Angriff auf ein Schiff in dem Gebiet, nannte aber zunächst keine weiteren Details. Ein Militärsprecher der Huthi reklamierte den Angriff in einer aufgezeichneten Videobotschaft für die Miliz. Das Schiff sei mit Raketen und Drohnen angegriffen worden, sagte Jahja Sari. Bei dem Schiff handele es sich um die "Norderney", erklärte er. Bei einem weiteren Angriff traf eine ballistische Rakete der Huthi die "Tavvishi", ein unter liberianischer Flagge fahrendes und von der Schweiz betriebenes Containerschiff im Golf von Aden, wie das US-Militär mitteilte. "Die 'Tavvishi' hat Schäden gemeldet, ist aber weiter unterwegs", hieß es.

04.53 Uhr: USA wollen Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über Waffenruhe in Gaza

Die USA haben eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über den Plan für eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas sowie die Freilassung von Hamas-Geiseln im Gazastreifen beantragt. Der Sicherheitsrat solle sich hinter den "auf dem Tisch liegenden Vorschlag" stellen, sagte der Sprecher der US-Vertretung bei den Vereinten Nationen, Nate Evans. Nach Diplomatenangaben soll die Abstimmung bereits am Montag stattfinden. Der Sicherheitsrat dürfe "die Gelegenheit nicht verstreichen lassen" und sollte das Abkommen "einmütig unterstützen", sagte US-Delegationsleiter Evans.

US-Präsident Joe Biden hatte Ende Mai einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, der von einer vorläufigen Waffenruhe zu einem Ende der Kämpfe im Gazastreifen führen soll. Er umfasst eine "sofortige und vollständige" Feuerpause, die Freilassung der von der radikalislamischen Hamas verschleppten Geiseln im Austausch für palästinensische Gefangene, einen Rückzug der israelischen Armee aus bewohnten Gebieten des Gazastreifens sowie die Lieferung humanitärer Hilfe. Dem nun vorliegenden US-Resolutionsentwurf zufolge hat Israel dem Plan bereits zugestimmt. Die Hamas wird darin aufgefordert, ebenfalls zuzustimmen.

04.19 Uhr: Welternährungsprogramm stoppt Hilfsgüterverteilung über Gaza-Pier

Das Welternährungsprogramm (WFP) hat die Verteilung von Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen über eine provisorische Anlegestelle vor dem Küstengebiet vorerst gestoppt. Sie sei um die Sicherheit der Mitarbeiter besorgt, nachdem zwei Lagerhäuser ihrer Organisation am Samstag unter Raketenbeschuss gekommen seien, sagte WFP-Direktorin Cindy McCain dem US-Fernsehsender CBS. Wie es dazu kommen konnte, wisse sie nicht. Ob sich McCain auf die Vorgänge um die gewaltsame Befreiung von vier Geiseln aus den Händen der islamistischen Hamas durch die israelische Armee im Zentrum des Gazastreifens bezog, war unklar.

Ein Mitarbeiter der Organisation wurde laut McCain verletzt: "Wir ziehen uns also vorläufig zurück, bis klar ist, dass wir (...) uns wieder auf sicherem Boden befinden." Wo genau sich die Lagerhäuser befinden, sagte sie nicht. Ansonsten liefen die Hilfsaktivitäten im restlichen Gazastreifen aber weiter, betonte sie. Die israelische Armee wisse, wo in dem Küstengebiet das WFP-Team präsent sei.