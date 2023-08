Challenge Marcus Fahn 2023 Welche 80er Challenge soll Marcus Fahn auf dem Summer of Music-Festival machen?

Nach der "Dirty Dancing"-Hebefigur und der Gesangsperformance zu "The Time Of My Life": Welche 80er-Challenge soll Marcus Fahn diesmal auf der Bühne zeigen? Ihre Ideen fürs Summer of Music-Festival 2023 sind gefragt!

Es ist mittlerweile zur guten Tradition geworden, dass BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn beim Summer of Music-Festival – der größten 80er-Party des Jahres – eine ganz bestimmte Aufgabe auf der Bühne meistern muss.

Mal war es die Hebefigur aus dem 80er-Kultfilm "Dirty Dancing", mal musste er vor vielen Tausenden von Menschen auf der Bühne live "The Time Of My Life" aus genau diesem Film singen. Aber was könnte es in diesem Jahr für eine 80er-Challenge sein?

Während Marcus Fahn im Urlaub weilt, sammelt seine Kollegin Ulla Müller zusammen mit den BAYERN 1 Hörerinnen und Hörern schon mal Ideen und Vorschläge. Was passt zu der größten 80er-Party des Jahres, dem Summer of Music-Festival am 9. September in Marktredwitz in Oberfranken?

Was ist eine lustige, spannende, herausfordernde Challenge für unseren BAYERN 1 Morgen-Mann? Was war in den 80ern Kult und sollte von Marcus auf der großen Festival-Bühne "wiederbelebt" werden?

Schicken Sie uns gerne Ihre Ideen und Vorschläge über unser Formular

Am Montagmorgen, 28. August, kommt Marcus aus dem Urlaub zurück. Dann präsentiert Ulla Müller ihm die gesammelten Vorschläge und um kurz nach 8 Uhr entscheidet sich dann, welche 80er-Challenge Marcus Fahn in diesem Jahr auf der Summer of Music-Festival Bühne präsentieren wird…

