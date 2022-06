50 Jahre aktive Nachwuchsarbeit beim Club der Köche Donau-Ries

Anfang Juli hat Jung-Köchin Kristine Hartwig ihre Abschlussprüfung. Ein bisschen aufgeregt ist sie jetzt schon, freut sich deshalb über Zuspruch. Den bekommt sie heute, von Uli Großmann, dem Vorsitzenden vom Club der Köche Donau-Ries. Der erfahrene Koch schaut ihr über die Schulter, wenn sie das Fleisch fürs Gyros würzt und danach den Fisch anrichtet. Uli Großmann hat sie bereits ihre ganze Ausbildung über begleitet. Auch in der Berufsschule habe er die Klasse besucht, da hätten sie für die Mitglieder des Clubs der Köche gekocht. "Wenn die dann sagen, das schmeckt gut, oder auch - das hätte ich anders gemacht, aber es schmeckt trotzdem" - das ist schon schön, so ein Lob von den "alten Hasen", sagt die 21-Jährige. Eigentlich wollte sie studieren, auf dem Gymnasium aber habe sie dann gemerkt, dass ihr das praktische und kreative Arbeiten doch mehr liege.

Nachwuchsförderung als wichtiges Vereinsziel

Als Vorstand des Clubs der Köche Donau-Ries wirbt Uli Großmann für den Beruf. Er und seine Vereinskollegen engagieren sich auf Messen oder bei Wettbewerben. Großmann gibt viele Kochkurse, bei der Volkshochschule, aber auch in Mittelschulen. Den Nachwuchs für diesen Beruf begeistern, das ist sein Ziel - und gleichzeitig auch eines der Ziele des Vereins. Den Verein gibt es seit 1971, die Gründungsveranstaltung fand im Donauwörther Parkhotel statt, wo derzeit drei Lehrlinge den Beruf des Kochs bzw. der Köchin erlernen, eine von ihnen ist Kristina Hartwig. Wenn sie ihre Ausbildung beendet hat, wird allerdings - Stand heute - kein Lehrling nachrücken.

Lehrlinge im Bereich der Gastronomie gesucht

Er sei dringend auf der Suche nach Lehrlingen, sagt Geschäftsführer Philipp Schuler, aber es sei sehr schwierig junge Leute für diesen Beruf zu begeistern. Fachpersonal im Gastronomiebereich ist nicht erst seit Corona knapp, seitdem sei es aber noch schwieriger, viele bewährte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich andere Jobs gesucht. Er sei froh, dass einige noch kämen, etwa wenn bei größeren Veranstaltungen die Not groß sei. Werbung für diesen kreativen Beruf aber sei sehr wichtig, da ist er sich mit Uli Großmann einig. Und Auszubildende Kristina Hartwig sagt: "An die Arbeitszeiten gewöhnt man sich, man kann nachmittags auch mal was erledigen. Ich arbeite hier in einem tollen Team, es ist immer lustig, jeden Tag erlebe und lerne ich was Neues, und am Abend, da weiß man dann wirklich, was man getan hat und fällt todmüde aber zufrieden ins Bett."

Regionale Produkte - "Schmecken wo man isst"

Uli Großmann denkt ähnlich, er ist immer noch mit Leidenschaft bei der Sache, genau wie seine Vereinskollegen. Besonders am Herzen liegen ihnen regionale Produkte. Großmann und Philipp Schuler gehören zu den Mitgründern des Vereins "Geopark Ries kulinarisch". Teilnehmende Gastronomen verpflichten sich, auf ihrer Speisekarte Gerichte anzubieten, die mit Lebensmitteln aus dem Ries und ohne Zusatzstoffe zubereitet werden. Momentan, sagt Großmann, wäre da sein Lieblingsgericht Rieser Spargel, traditionell zubereitet mit zerlassener Butter, dazu ein Saiblingsfilet.

Vereinsjubiläum wird gefeiert

Regionale Gerichte wird es wohl auch am Dienstag Abend geben, wenn der Verein sein Jubiläum feiert: 50 Jahre Club der Köche Donau-Ries. Weil das 2021 wegen Corona nicht möglich war, wird das jetzt nachgeholt.

Der Club der Köche Donau-Ries ist Mitglied im Landesverband der Köche Bayern und der wiederum ist einer von neun Landesverbänden im "Verband der Köche Deutschlands e.V. (VKD)". Bei dem Donau-Rieser Verein handelt es sich um einen Zusammenschluss aus Restaurants, Hotels, Köchen, Hobbyköchen und weiteren Firmen des Lebensmittelsektors.