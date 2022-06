40 Jahre "Ärzte gegen den Atomkrieg": Tagung in Landsberg

Vor 40 Jahren hat sich auch in Deutschland eine Sektion der "Ärzte gegen den Atomkrieg" gegründet. Das war mitten im Kalten Krieg - und vor der Abrüstung. An diese Gründung will ein dreitägiger Kongress in Landsberg am Lech erinnern, der mit einer neuen, großen Herausforderung für die Friedensbewegung beginnt.

Ukraine-Krieg und Aufrüstung als größte Herausforderung

Wege zu einer europäischen Friedensordnung vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs - danach wird auf der Tagung gesucht. Den Ukraine-Krieg und die neuerliche Aufrüstung der Atommächte sieht Rolf Bader von der Regionalgruppe Landsberg der Ärzte gegen den Atomkrieg als größte Herausforderung für die Friedensbewegung in unserer Zeit.

Ächtung von Atomwaffen als Ziel

Stück für Stück wolle man erreichen, dass Atomwaffen so wie heute schon Chemie- und Biowaffen international geächtet werden. Ein erster Schritt hin zu diesem Ziel sei die Unterzeichnung des Atomwaffenverbotsvertrags durch 122 Staaten bei der UNO-Vollversammlung im Jahr 2017 gewesen. Diesen hatten die "Ärzte gegen den Atomkrieg" mit initiiert.

Demo für weltweites Atomwaffenverbot

Am Samstagnachmittag wollen rund 170 Ärzte aus ganz Deutschland auf dem Landsberger Hauptplatz mit weißem Kittel für ein weltweites Atomwaffenverbot demonstrieren.