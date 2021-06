25 Million Euro Schaden bei Brand - Polizei klärt Ursache

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Großbrand in Schönanger aufgenommen. Es war wohl ein technischer Defekt, der das Feuer ausgelöst hat, bei dem in der Nacht auf Mittwoch immenser Sachschaden entstanden ist. Die Polizei spricht von 25 Millionen Euro. Laut der betroffenen Firma "BL Lasertechnik" könnte der Schaden noch höher liegen.

Defekte Stromleitung wohl schuld

Das Polizeipräsidium Niederbayern in Straubing bestätigte am Donnerstag dem BR, dass wohl eine defekte Stromleitung, die zur Deckenbeleuchtungsanlage der Produktionshalle führt, den Brand verursacht hat. Spezialisten der Kripo Passau untersuchen weiter den Brandort.

Zwei Hallen, in denen teuerste Maschinen standen, wurden nahezu völlig zerstört. Eine weitere Halle und ein angrenzender Bürotrakt wurden durch Löschwasser und Verrußung erheblich beschädigt. Wichtige Computer und Festplatten konnten in letzter Minute in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Großfeuer niemand.

Weitreichende Folgen

Die Firma BL-Lasertechnik mit etwa 100 Mitarbeitern ist eine der Vorzeigefirmen im Bayerischen Wald. Der Betrieb ist spezialisiert auf Laserschneide-, Biege- und Schweißarbeiten. Laut einem Bericht der Passauer Neuen Presse hat die Firma vor Kurzem einen großen Auftrag der Deutschen Bahn an Land gezogen, den man wegen der Brandkatastrophe nicht mehr erfüllen könne. Auch eine geplante Erweiterung des Betriebes sei erst einmal vom Tisch.