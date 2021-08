18-Jährige vergewaltigt: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die eine 18-Jährige in Neustadt an der Donau vergewaltigt haben sollen.

Opfer flieht nach Tat

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hatte das Opfer die beiden mutmaßlichen Täter am frühen Sonntagmorgen in einer Bar kennengelernt. Die Männer boten der Frau und ihrer Freundin an, sie nach Hause zu fahren. Die 18-Jährige wurde dann später von den Männern in deren Wohnung in Neustadt an der Donau vergewaltigt. Das Opfer flüchtete danach und konnte sich in einem Haus in Sicherheit bringen. Von einer Bekannten wurde sie in eine Klinik gebracht.

Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl

Noch am Sonntag konnte die Polizei nach umfangreichen Ermittlungen die beiden aus Südosteuropa stammenden Täter festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat am Montag Haftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung beantragt. Diese wurden vom Ermittlungsrichter dann erlassen. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.