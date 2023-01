16-jähriger klaut Auto und fährt ins Bordell nach München

Ein 16-Jähriger aus Künzing im Landkreis Deggendorf hat einer im gleichen Haus wohnenden Frau in der Nacht auf Freitag (13.01.) das Auto gestohlen und eine Spritztour nach München unternommen.

Ziel war ein Bordell in München

Dort ist er laut Polizei offenbar zu einem Laufhaus gefahren. Auf dem Weg dorthin klaute er von einem anderen Auto die Kennzeichen, brachte sie an dem gestohlenen Fahrzeug an und tankte dieses an einer Tankstelle auf, ohne zu bezahlen. Trotz einer Großfahndung, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, konnte die Polizei zunächst weder das Fahrzeug noch den Jugendlichen finden.

16-Jähriger stellt sich in darauffolgender Nacht der Polizei

Erst am späteren Freitagabend tauchte das gestohlene Auto laut Polizei in beschädigtem Zustand wieder in Künzing auf. Doch vom 16-Jährigen fehlte zunächst weiter jede Spur. Erst gegen Mitternacht stellte sich der Jugendliche der Polizei. Er selbst gab an bekifft gewesen zu sein.

Bekifft und ohne Führerschein mit gestohlenem Auto

Der 16-Jährigen muss laut Polizei nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Er hat unbefugt und ohne Führerschein ein Auto gefahren, stand dabei unter Drogen und hat Tankbetrug begangen. Dazu kommen Sachbeschädigung und der Diebstahl von Kennzeichen. Nach Rücksprache mit dem Jugendamt wurde er in einer Jugendeinrichtung im Bayerischen Wald untergebracht.