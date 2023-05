140 historische Porsche unterwegs durch Nordbayern

Wenn 140 historische Porsche hintereinander durch Nordbayern cruisen, kann es schon fünf Minuten dauern, bis alle vorbeigefahren sind und der letzte tuckernde Motor nicht mehr zu hören ist. Dieses Erlebnis ist für zufällige Zuschauer und Oldtimer-Fans selten und lässt viele Herzen höher schlagen. Auch, weil bei der vier Tage dauernden Röhrl-Klassik der Namensgeber und zweimalige Rallye-Weltmeister Walter Röhrl mitfährt. In sechs Etappen führt die zweite Auflage der Rallye durch den Steigerwald, die Fränkische Schweiz, den Odenwald und Spessart. Gestartet sind die Fahrer am Mittwoch in Rothenburg ob der Tauber und werden dort am Samstag um 14.30 Uhr auf dem Marktplatz ins Ziel fahren.

Ältester Porsche stammt aus dem Jahr 1954

Bei den zwei längeren Stopps in Breitengüßbach und Brunn sind extra herbei geeilte Porsche-Liebhaber begeistert. Sie machen Fotos mit Walter Röhrl, lassen sich Autogramme geben und betrachten die historischen Wagen mit leuchtenden Augen. Unter den teilnehmenden Porsche befinden sich auch einige Raritäten: zum Beispiel ein Porsche 959 S – er ist eines der seltensten und spektakulärsten Fahrzeuge, die Porsche je gebaut habe, so der Veranstalter. Der älteste Porsche ist ein 356 A Coupé mit der Startnummer 15. Er stammt aus dem Jahr 1954.