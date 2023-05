1:0 für Inklusion - Fußballturnier mitten in Landshuts Altstadt

Ehrlicher Fußball mit viel Freude und Leidenschaft ist garantiert, wenn beim Eröffnungsspiel am Samstag das Team Bananenflanke Landshut gegen das Team Bananenflanke aus Ulm antritt. Wobei die Spiele mehr ein Miteinander als ein Gegeneinander sind. Turnierbeginn ist um 10.20 Uhr. Bis zum Nachmittag stehen 20 Spiele auf dem Programm. Um 15 Uhr werden die Sieger geehrt.

Fußball direkt vor dem Rathaus

Gekickt wird auf einem mobilen Fußball-Kleinfeld, das mitten in der Landshuter Altstadt aufgebaut wird. Rund 100 Kicker mit körperlichem oder geistigem Handicap gehen mit zehn Teams an den Start. Ziel ist es, mit solchen Turnieren den Gedanken der Inklusion durch Fußball mitten in die Städte zu tragen.

"Für unsere geistig oder körperlich behinderten Spieler ist das Turnier ein absolutes Highlight. Sie erhalten dort Anerkennung, spüren Wertschätzung und Achtung, es hebt ihr Selbstwertgefühl". Marcus Hegele, Trainer und Pressesprecher des Team Bananenflanke Landshut

Zuschauer sorgen für Stimmung

Je mehr Zuschauer da sind, umso mehr löst das bei den Spielerinnen und Spielern etwas aus, sagt der Coach. Zuschauer sind deshalb herzlich willkommen bei dem Fußballturnier der anderen Art in der Landshuter Altstadt. Es kicken Kinder ab zehn Jahren, aber auch Erwachsene.

Und das Team Bananenflanke Landshut ist offen für weitere Spielerinnen und Spieler. Trainiert wird jeden Freitag auf dem Sportgelände des TV 64 Landshut. Wer Interesse hat, kann einfach vorbeikommen und mitspielen, so Trainer Marcus Hegele.